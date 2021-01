Federico Fashion Style in crisi per colpa di due gemelle che si presentano in negozio (Di martedì 26 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Salone delle Meraviglie il format prodotto da Pesci Combattenti che vede protagonista a Federico Fashion Style. Stando alle anticipazioni di puntata, due gemelle metteranno in crisi l’hairstylist. LEGGI ANCHE: — Federico Fashion Style, la zia che lavora per lui diventa una star: ecco chi è Giunto alla sua quarta edizione, il programma ormai è divenuto un cult: merito della bravura di Federico e della sua frizzante personalità. Tra clienti VIP e NIP il parrucchiere, amatissimo sui social e divenuto una vera e propria celebrity, rivoluziona i look delle sue clienti e destreggia abilmente con le richieste un po’ speciali che gli vengono fatte. Nelle due puntata di martedì ... Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Salone delle Meraviglie il format prodotto da Pesci Combattenti che vede protagonista a. Stando alle anticipazioni di puntata, duemetteranno inl’hairstylist. LEGGI ANCHE: —, la zia che lavora per lui diventa una star: ecco chi è Giunto alla sua quarta edizione, il programma ormai è divenuto un cult: merito della bravura die della sua frizzante personalità. Tra clienti VIP e NIP il parrucchiere, amatissimo sui social e divenuto una vera e propria celebrity, rivoluziona i look delle sue clienti e destreggia abilmente con le richieste un po’ speciali che gli vengono fatte. Nelle due puntata di martedì ...

