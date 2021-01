Conte si dimette, come Renzi voleva. (Di martedì 26 gennaio 2021) di Redazione. Matteo Renzi ha ottenuto quello che voleva: le dimissioni di Giuseppe Conte, altro che chiacchiere! Lui, a differenza dell’altro Matteo, quello del Papeete, è... Leggi su freeskipper (Di martedì 26 gennaio 2021) di Redazione. Matteoha ottenuto quello che: le dimissioni di Giuseppe, altro che chiacchiere! Lui, a differenza dell’altro Matteo, quello del Papeete, è...

matteosalvinimi : #Dimissioniconte. Mentre Conte si dimette e PD, 5Stelle, Renzi litigano, la Lega riunisce in questo momento la Segr… - NicolaPorro : Crisi di governo: Conte non lascia, ma raddoppia con un’ammucchiata che il Quirinale è pronto a vidimare. ??… - Giorgiolaporta : #Conte si dimette e invece di crollare, le borse brindano. E se brindano le borse, cosa dovrebbero fare gli italian… - infoitinterno : Conte si dimette, crisi in mano al Colle Mattarella: da mercoledì le consultazioni - infoitinterno : Conte si dimette e guarda al ter, ma numeri non ci sono -