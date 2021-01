Atalanta, i convocati di Gasperini per la Lazio (Di martedì 26 gennaio 2021) È stata diramata la lista dei 23 calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio di Coppa Italia, in programma domani al Gewiss Stadium. Confermata l’assenza di Hans Hateboer per un pro0blema al piede rimediato nella partita contro il Milan. Ecco la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, ScalviniCentrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, MiranchukAttaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) È stata diramata la lista dei 23 calciatorida mister Gian Pieroperdi Coppa Italia, in programma domani al Gewiss Stadium. Confermata l’assenza di Hans Hateboer per un pro0blema al piede rimediato nella partita contro il Milan. Ecco la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, ScalviniCentrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, MiranchukAttaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

