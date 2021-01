Atalanta, Alejandro Gomez ufficialmente ceduto al Siviglia (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Atalanta ha comunicato la cessione ufficiale di Alejandro Gomez al Siviglia. L’ormai ex capitano dei nerazzurri dopo sei anni abbandona Bergamo per l’avventura in Spagna. Un finale amaro, il giocatore infatti dopo la rottura con Gasperini non è più stato convocato, l’ultima convocazione risale al 16 dicembre 2020 contro la Juventus. “Un emozionante percorso fatto di gioie (tante) e di sofferenze (per fortuna poche), dai festeggiamenti per la salvezza ottenuta la prima stagione grazie a un suo gol a Palermo, a quelli per la prima storica qualificazione in Champions con la sua firma nel successo sul Sassuolo. E poi le notti magiche europee, i quarti col Psg, le imprese di Liverpool e Amsterdam, il sogno di una Coppa Italia solo sfiorata. Non resta che dire solo una parola… GRAZIE”. La nota pubblicata dal club ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ha comunicato la cessione ufficiale dial. L’ormai ex capitano dei nerazzurri dopo sei anni abbandona Bergamo per l’avventura in Spagna. Un finale amaro, il giocatore infatti dopo la rottura con Gasperini non è più stato convocato, l’ultima convocazione risale al 16 dicembre 2020 contro la Juventus. “Un emozionante percorso fatto di gioie (tante) e di sofferenze (per fortuna poche), dai festeggiamenti per la salvezza ottenuta la prima stagione grazie a un suo gol a Palermo, a quelli per la prima storica qualificazione in Champions con la sua firma nel successo sul Sassuolo. E poi le notti magiche europee, i quarti col Psg, le imprese di Liverpool e Amsterdam, il sogno di una Coppa Italia solo sfiorata. Non resta che dire solo una parola… GRAZIE”. La nota pubblicata dal club ...

