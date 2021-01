Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)DEL 25 GENNAIOORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, RESTANO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA. SULLA-FIUMICINO SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, ABBIAMO ANCORA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, COMPLICE ANCHE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. TRAFFICO ANCORA FORTMENTE CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. CAMBIAMO ARGOMENTO, RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...