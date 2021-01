Trasporti, edilizia scolastica e esame di maturità: l’Uds in piazza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli studenti degli istituti secondari sono scesi in piazza per la didattica in presenza. l’Uds (Unione degli Studenti) ha promosso stamani una manifestazione in piazza Risorgimento per chiedere maggiore attenzione per la scuola pubblica in questo periodo di pandemia. La ripresa delle attività didattiche in presenza è prevista per il prossimo 1 febbraio, impone, a giudizio degli studenti, un’azione coordinata da parte delle Autorità per affrontare il tema dei Trasporti che è un supporto essenziale per garantire una ripresa in sicurezza delle lezioni in Aula: se si va ammassati tutti in un mezzo pubblico è ovvio che il pericolo di contagiarsi aumenta in misura incontrollabile. Gli studenti hanno chiesto anche che sia rivisto il programma per gli Esami di maturità ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli studenti degli istituti secondari sono scesi inper la didattica in presenza.(Unione degli Studenti) ha promosso stamani una manifestazione inRisorgimento per chiedere maggiore attenzione per la scuola pubblica in questo periodo di pandemia. La ripresa delle attività didattiche in presenza è prevista per il prossimo 1 febbraio, impone, a giudizio degli studenti, un’azione coordinata da parte delle Autorità per affrontare il tema deiche è un supporto essenziale per garantire una ripresa in sicurezza delle lezioni in Aula: se si va ammassati tutti in un mezzo pubblico è ovvio che il pericolo di contagiarsi aumenta in misura incontrollabile. Gli studenti hanno chiesto anche che sia rivisto il programma per gli Esami di...

