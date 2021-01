Tennis | Jannik Sinner e la grande chance di allenarsi con Nadal in Australia | l’altoatesino studia per diventare campione

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono giorni un po’ tempestosi in, pensando a qualche sarà tra poco a Melbourne. Glin Open, primo Slam del 2021 nel, si stanno avvicinando e dall’8 febbraio si farà sul serio. L’organizzazione diha dovuto fare i conti con gli effetti assai sgraditi della pandemia e in una realtà che ha cercato in ogni modo di debellare il virus la conta di alcuni casi positivi è difficile da mandar giù. E così, via alle quarantene per 72 giocatori, senza la possibilità di. E, per sua fortuna, si è ritrovato in maniera indiretta in una condizione “privilegiata”., infatti, in qualità di partner di allenamento dello spagnolo Rafael ...