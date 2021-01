Petrucci “Possiamo ancora evitare onta di una sanzione del Cio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo il Cio abbia preso una decisione ma è veramente grave. O non c’è la volontà o non c’è l’autorità, o non si è capita la gravità della situazione”. Così il presidente della Fip, Giovanni, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno, circa la possibilità che il Cio, il prossimo 27 gennaio, sanzioni l’Italia per violazioni delle regole circa l’autonomia sport in vista dei Giochi di Tokyo. “Mai si è arrivati a un punto tale, come Coni siamo nel G1 e e come risultati nel G6: nonessere umiliati perchè nonc’è la piena autonomia dello sport italiano – prosegue il numero uno della Federbasket, ex presidente del Coni – Si è fatta tanta ironia sui presidenti federali, che poi sono sempre stati confermati. Sono dei misteri: per cambiare lo sport bisogna conoscerlo, lo stato ha il ...