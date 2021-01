Le muffole di Bernie Sanders e l’ombra di Banco (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo scenografico e ingombrantissimo abito di Lady Gaga? No. La mise nevosa di Jennifer Lopez? Nemmeno. Il tailleur purple rain di Kamala Harris? Così, così. Il cappottino carta da zucchero della first lady Jill Biden? Mmmmm. L’energetico giallo canarino della giovane poetessa Amanda Gorman? Qualcosa in più. Il profondo bordeaux di Michelle Obama? Naaaa. Questo sfavillio di colori sfoderato dalle signore presenti all’inauguration day del presidente americano Jo Biden niente ha potuto, nell’immaginario collettivo, contro un antiquato e demodé accessorio: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo scenografico e ingombrantissimo abito di Lady Gaga? No. La mise nevosa di Jennifer Lopez? Nemmeno. Il tailleur purple rain di Kamala Harris? Così, così. Il cappottino carta da zucchero della first lady Jill Biden? Mmmmm. L’energetico giallo canarino della giovane poetessa Amanda Gorman? Qualcosa in più. Il profondo bordeaux di Michelle Obama? Naaaa. Questo sfavillio di colori sfoderato dalle signore presenti all’inauguration day del presidente americano Jo Biden niente ha potuto, nell’immaginario collettivo, contro un antiquato e demodé accessorio: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

repubblica : Usa, Bernie Sanders sfrutta i meme delle sue muffole per beneficenza - cintamtam : RT @repubblica: Usa, Bernie Sanders sfrutta i meme delle sue muffole per beneficenza - sharonbsha : RT @RSInews: La storia dei guanti (di Bernie) Jennifer Ellis fa l’insegnante e vive nel Vermont: è lei che ha cucito le muffole in lana div… - zazoomblog : Usa: Bernie Sanders usa la foto con le muffole per beneficenza - #Bernie #Sanders #muffole #beneficenza - MeglioNotizie : Bernie Sanders usa la foto con le muffole per beneficenza -