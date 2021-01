Intossicato dal botulino dopo aver mangiato una zuppa scaduta | 40enne in rianimazione

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un uomo è stato ricoverato inunacongelata. Il fatto è successo a Bassano del Grappa, in provincia di , dove unè stato ricoverato per botulismo ...

Il Messaggero

Un uomo è stato ricoverato in rianimazione dopo aver mangiato una zuppa congelata scaduta. Il fatto è successo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove un 40enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale per botulismo alimentare, intossicazione scatenata dal consumo di alimenti contaminati.