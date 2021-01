Giulio Berruti difende Maria Elena Boschi: botta e risposta su Instagram (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giulio Berruti difende Maria Elena Boschi dando vita a un acceso botta e risposta su Instagram. L’attore e la politica stanno vivendo un’intensa storia d’amore che hanno cercato in tutti i modi di difendere dai riflettori e dai gossip. Nonostante ciò le critiche non mancano e proprio nel giorno del 40esimo compleanno della Boschi, sono arrivate delle critiche molto crudeli su Instagram. Sul profilo di Berruti sono apparsi dei commenti contro la coppia. In particolare un utente ha accusato Giulio di aver chiesto 200 mila euro per partecipare al GF Vip e parlare del suo rapporto con la Boschi. Una notizia smentita già tempo fa ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021)dando vita a un accesosu. L’attore e la politica stanno vivendo un’intensa storia d’amore che hanno cercato in tutti i modi dire dai riflettori e dai gossip. Nonostante ciò le critiche non mancano e proprio nel giorno del 40esimo compleanno della, sono arrivate delle critiche molto crudeli su. Sul profilo disono apparsi dei commenti contro la coppia. In particolare un utente ha accusatodi aver chiesto 200 mila euro per partecipare al GF Vip e parlare del suo rapporto con la. Una notizia smentita già tempo fa ...

Giulio Berruti difende Maria Elena Boschi dagli attacchi e da critiche crudeli: il botta e risposta su Instagram.

