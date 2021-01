Donadoni: «All’Atalanta non manca nulla per lo scudetto. Su Gomez…» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roberto Donadoni ha parlato a Radio Anch’Io Sport del campionato di Serie A, focalizzandosi sull’Atalanta Roberto Donadoni ha parlato a Radio Anch’Io Sport del campionato di Serie A, focalizzandosi sull’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «All’Atalanta non manca nulla per lo scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo». MANDZUKIC – «Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Robertoha parlato a Radio Anch’Io Sport del campionato di Serie A, focalizzandosi sull’Atalanta Robertoha parlato a Radio Anch’Io Sport del campionato di Serie A, focalizzandosi sull’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «nonper lo, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo». MANDZUKIC – «Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione ...

