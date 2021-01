Cate Blanchett sul nuovo set: biondo platino e ciglia finte extra long (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla soglia dei 52 anni Cate Blanchett è sempre attivissima sui set. L’ultima performance è nel film “Don’t look up” prodotto da Netflix (in uscita nel 2021), in cui recita al fianco di un cast stellare che include anche Leonardo Di Caprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence. La diva Cate questa volta recita con un inedito bob corto biondo platino e il make up stile Doris Day negli anni ’50. Lo stile di Cate Blanchett guarda le foto Cate Blanchett, diva ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla soglia dei 52 anniè sempre attivissima sui set. L’ultima performance è nel film “Don’t look up” prodotto da Netflix (in uscita nel 2021), in cui recita al fianco di un cast stellare che include anche Leonardo Di Caprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence. La divaquesta volta recita con un inedito bob cortoe il make up stile Doris Day negli anni ’50. Lo stile diguarda le foto, diva ...

Per il nuovo film Don't look up prodotto da Netflix, Cate Blanchett diventa biondo platino e sfoggia un make up degno di una diva anni '50 Alla soglia dei 52 anni Cate Blanchett è sempre attivissima s ...

