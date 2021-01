Caccamo | uccisa e bruciata a 17 anni Il fidanzato interrogato per ore

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roberta Sirigusa è stata uccisa barbaramente, bruciata e poi buttata in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo (Palermo). Aveva solo 17 anni.

Pietro Morreale, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Caccamo e ha condotto i militari in un burrone dove giaceva il cadavere della fidanzata ...Uccisa dal fidanzato per gelosia? E' questa la pista sulla quale lavorano gli inquirenti per risolvere il mistero ...