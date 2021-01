Caccamo, 17enne trovata morta in un burrone. Fidanzato fermato per omicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pietro Morreale, 19 anni, il Fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in un burrone nelle campagne di Caccamo (Palermo), è indagato per omicidio. Secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta la notte tra sabato e domenica. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo per il 19enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Prima del giovane, il pm ha ascoltato anche una decina di ragazzi che insieme alla coppia erano a una festa in una villetta del comune palermitano di Caccamo, a poca distanza da dove è stata ritrovata la vittima. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pietro Morreale, 19 anni, ildi Roberta Siragusa, lain unnelle campagne di(Palermo), è indagato per. Secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta la notte tra sabato e domenica. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo per il 19enne che si è avvalso della facoltà di non rispondere e che è accusato divolontario e occultamento di cadavere. Prima del giovane, il pm ha ascoltato anche una decina di ragazzi che insieme alla coppia erano a una festa in una villetta del comune palermitano di, a poca distanza da dove è stata rila vittima.

Agenzia_Italia : Il cadavere di una 17enne è stato ritrovato nel Palermitano. Interrogato il fidanzato - RadioCL1 : L’omicidio della 17enne di Caccamo, fermato il fidanzato. E’ indagato di omicidio volontario - Open_gol : Non ha risposto ai magistrati che lo hanno interrogato per tutta la notte. Ora il 19enne fidanzato della ragazza tr… - Fiorello1969 : Caccamo, fermato il fidanzato della 17enne trovata morta ieri - Radio1Rai : ??Indagato per omicidio il fidanzato di #RobertaSiragusa, la 17enne trovata morta nelle campagne di #Caccamo. Per il… -