Aurora Ramazzotti e l’abbandono agli studi | arriva una diretta Instagram

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ha deciso di raccontare il periodo dell’università e il successivo abbandono in unaComplice una domenica di noia,ha provato a dialogare con i fans. Prendendo spunto dall’idea di stazzitta, all’anagrafe Daniela Collu, invece della solita terapia di gruppo o di domande random a cui rispondere altrettanto random,ha provato a chiedere alla sua community sudi dire delle cose vere o false su di lei. Uno spunto abbastanza brillante per lache le è servito per comprendere quanto e se chi la segue ha capito chi è, come è fatta e cosa le piace. Laè stata tartassata di affermazioni vere o false su di lei ...