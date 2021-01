Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021)DEL 24 GENNAIOORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO METRO C RALLENTATA PER INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE PANTANO RICORDIAMO CHE OGGI E’ ATTIVO AIL BLOCCO ECOLOGICO DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30 SARÀ VIETATO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE. POTRANNO INFATTI CIRCOLARE I VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI, I VEICOLI ALIMENTATI A METANO E GPL, GLI AUTOVEICOLI EURO 6 A BENZINA, I CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE 4 TEMPI EURO 2 E SUCCESSIVI, I MOTOCICLI A 4 TEMPI EURO 3 E SUCCESSIVI. IN MERITO ...