Uccisa, bruciata e gettata in un burrone a 17 anni: agghiacciante femminicidio nel palermitano (Di domenica 24 gennaio 2021) Un nuovo agghiacciante femminicidio. E' quello che sembra essere perpetrato nel palermitano e, per essere più precisi, a Caccamo. Presso Monte San Calogero è infatti stato ritrovato, in un burrone, il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato di una ragazza di 17 anni, dopo che un 19enne – fidanzato della vittima – si è presentato L'articolo NewNotizie.it.

ErsiGiliberti : RT @GalvaniM: #RobertaSiragusa. Di anni 17. Uccisa, poi bruciata. Infine gettata in un burrone. L'omicida? Il 'ragazzo', anni 19. I #femmin… - gplexousted : RT @egos23: 17 anni, morire così a 17 anni, ma perché insegnate l’odio ai figli? Roberta, uccisa, bruciata e gettata in un burrone dal ra… - egos23 : 17 anni, morire così a 17 anni, ma perché insegnate l’odio ai figli? Roberta, uccisa, bruciata e gettata in un burrone dal ragazzo. - infoitinterno : Caccamo: diciassettenne sarebbe stata uccisa dal fidanzato. L'avrebbe strangolata e poi bruciata - antonia53 : L'orrore della tagedia è, oltre che nell'efferatezza del delitto, nella giovanissima età del carnefice e della vitt… -