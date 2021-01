Turris-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prima gara del girone di ritorno per l’Avellino di Piero Braglia. La formazione irpina attracca al “Liguori” di Torre del Greco per sfidare i padroni di casa della Turris. L’ultima sfida contro i corallini risale al 1997. Terminò con la vittoria dei padroni di casa. L’Avellino arriva al match contro i biancorossi con due obiettivi ben fissi: blindare il terzo posto ma soprattutto tampinare il Bari attualmente secondo in classifica. Nessun dubbio per il modulo, avanti con il 3-5-2. Davanti a Forte, la difesa dovrebbe essere composta da Ciancio, Miceli e Illanes. La gara si deciderà con tutta probabilità sulle fasce, dove il tecnico toscano incentra il suo gioco: avanti dunque con Tito e Adamo. A centrocampo esordio per Carriero dal primo minuto con Aloi in cabina di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prima gara del girone di ritorno per l’di Piero Braglia. La formazione irpina attracca al “Liguori” di Torre del Greco per sfidare i padroni di casa della. L’ultima sfida contro i corallini risale al 1997. Terminò con la vittoria dei padroni di casa. L’arriva al match contro i biancorossi con due obiettivi ben fissi: blindare il terzo posto ma soprattutto tampinare il Bari attualmente secondo in classifica. Nessun dubbio per il modulo, avanti con il 3-5-2. Davanti a Forte, la difesa dovrebbe essere composta da Ciancio, Miceli e Illanes. La gara si deciderà con tuttatà sulle fasce, dove il tecnico toscano incentra il suo gioco: avanti dunque con Tito e Adamo. A centrocampo esordio per Carriero dal primo minuto con Aloi in cabina di ...

