System Shock Remake si avvicina! Pre-order attivi e nuova demo giocabile dal prossimo mese

Nightdive Studios ha annunciato l'imminente apertura dei pre-order per il tanto atteso System Shock Remake per PC, sui negozi online di Steam, GOG e Epic Games Store. Non solo: oltre all'apertura dei pre-ordini, prevista per la fine di febbraio, avremo la possibilità di giocare ad una nuova demo, l'ultima prima del rilascio del gioco. Anch'essa, verrà pubblicata il prossimo mese. Gli sviluppatori hanno già svelato cosa sarà presente nella demo, una porzione di gioco che i fan di System Shock conosceranno benissimo: non solo avremo il livello dell'ospedale e del cyberspazio, ma saranno attive anche le feature di dismembramento dei nemici, un nuovo doppiaggio e tante migliorie che non erano presenti

