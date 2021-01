Storia a lieto fine: 78enne scomparsa dalla Sicilia ritrovata a Napoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Annamaria Bombaci, 78enne scomparsa da Lentini (Ct) lo scorso 8 gennaio, è stata soccorsa e riconosciuta dalla postazione del 118 degli incurabili. A scoprire di chi si trattasse, come spiegano dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, è stato un infermiere assiduo spettatore della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Lo stesso subito ha riconosciuto la donna ed ha repentinamente allertato le forze dell’ordine, giunte al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. “Una Storia a lieto fine che ci riempie il cuore” scrivono dall’associazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Annamaria Bombaci,da Lentini (Ct) lo scorso 8 gennaio, è stata soccorsa e riconosciutapostazione del 118 degli incurabili. A scoprire di chi si trattasse, come spiegano dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, è stato un infermiere assiduo spettatore della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Lo stesso subito ha riconosciuto la donna ed ha repentinamente allertato le forze dell’ordine, giunte al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di. “Unache ci riempie il cuore” scrivono dall’associazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Annamaria Bombaci, 78enne scomparsa da Lentini (Ct) lo scorso 8 gennaio, è stata soccorsa e riconosciuta dalla postazione del 118 degli incurabili ...

La Signoria di Dio è vicina

di don Mario Colavita “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli” (Giona 3,5). La storia a ...

