Sanremo 2021, Amadeus mette in chiaro le cose e annuncia Matilda De Angelis (Di domenica 24 gennaio 2021) Amadeus mette in chiaro le cose riguardo Sanremo 2021 e annuncia l'arrivo al Festival di Matilda De Angelis. L'attrice, che si è fatta conoscere e apprezzare nella serie tv The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant, sarà fra i protagonisti della kermesse insieme a Elodie, Zlatan Ibrahimovi? e Achille Lauro. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 ha affrontato i temi che ruotano intorno al Festival. "Sono giornate complicate – ha ammesso -, ma abbiamo anche una bella notizia: oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con The ...

