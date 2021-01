Roma, Dzeko sul mercato: ora lui vuole restare, ma... (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma - Edin Dzeko ieri era in tribuna insieme agli altri compagni infortunati e ha fatto il tifo per la sua squadra. Ha esultato ai gol, ha gioito per la vittoria finale. Il bosniaco si sente un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021)- Edin Dzeko ieri era in tribuna insieme agli altri compagni infortunati e ha fatto il tifo per la sua squadra. Ha esultato ai gol, ha gioito per la vittoria finale. Il bosniaco si sente un ...

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - Glongari : #Roma la situazione tra #Dzeko e #Fonseca è al momento difficile da conciliare. Non è da escludere una ripercussion… - capuanogio : ?? La #Roma ha aperto a uno scambio di prestiti tra #Dzeko ed #Eriksen ma da #Suning è arrivato un no secco. Non c’… - FedericoRana1 : 'Potrebbe aprirsi uno scambio clamoroso sull'asse #Roma-#Inter: in nerazzurro #Dzeko, nella capitale #Eriksen. I gi… - infoitsport : Roma, Dzeko offerto all’Inter in uno scambio: chiesto un centrocampista -

