Probabili formazioni Juve-Bologna: le ultime sulle possibili scelte (Di domenica 24 gennaio 2021) Probabili formazioni Juve Bologna: le ultime sulle possibili scelte di Pirlo per il match della 19ª giornata di Serie A La Juve affronterà il Bologna oggi alle 12.30, nel match valido per la 19ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda le Probabili formazioni, Pirlo potrebbe dare spazio a De Ligt, rientrato dopo la negatività al Coronavirus, concedendo così un turno di riposo a Chiellini. In casa Bologna, due sono i dubbi di Mihajlovic: Svanberg e Barrow al momento favoriti su Dominguez e Vignato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021): ledi Pirlo per il match della 19ª giornata di Serie A Laaffronterà iloggi alle 12.30, nel match valido per la 19ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda le, Pirlo potrebbe dare spazio a De Ligt, rientrato dopo la negatività al Coronavirus, concedendo così un turno di riposo a Chiellini. In casa, due sono i dubbi di Mihajlovic: Svanberg e Barrow al momento favoriti su Dominguez e Vignato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; ...

