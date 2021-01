Papa Francesco non sta bene: saltano altri appuntamenti. Cosa succede? (Di domenica 24 gennaio 2021) Alcuni problemi fisici continuano a infastidire non poco Papa Francesco. Il pontefice è costretto a saltare altri appuntamenti, come la messa in programma oggi. Scopriamo Cosa sta succedendo L’agenda di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 24 gennaio 2021) Alcuni problemi fisici continuano a infastidire non poco. Il pontefice è costretto a saltare, come la messa in programma oggi. Scopriamostando L’agenda di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Pontifex_it : Desidero dedicare il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, quest’anno, alla chiamata a “v… - RaiNews : Il messaggio del #Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 'La crisi dell'editoria rischia di por… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il divario economico non segni l'ordine nella di diffusione dei vaccini' #ANSA - ninabecks1 : RT @marilovesgr33n: Papa Francesco contro le fake news. «I reporter ritornino per strada e verifichino le notizie» *ce credo che non vi p… - zowasound : RT @Pontifex_it: Desidero dedicare il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, quest’anno, alla chiamata a “venire e… -