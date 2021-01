Napoli, i convocati di Gattuso: c’è anche Osimhen (Di domenica 24 gennaio 2021) Victor Osimhen è stato convocato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la partita contro il Verona di questo pomeriggio Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Verona. Presente anche Victor Osimhen che rientra in gruppo dopo l’infortunio alla spalla e la positività al coronavirus. La sua ultima partita in campionato risale all’8 novembre contro il Bologna. ? I convocati di #VeronaNapoli ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/cj7w3XKCQe — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Victorè stato convocato dal tecnico delGennaroper la partita contro il Verona di questo pomeriggio Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di questo pomeriggio contro il Verona. PresenteVictorche rientra in gruppo dopo l’infortunio alla spalla e la positività al coronavirus. La sua ultima partita in campionato risale all’8 novembre contro il Bologna. ? Idi #Verona? #ForzaSempre pic.twitter.com/cj7w3XKCQe — Official SSC(@ssc) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com

