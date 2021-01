Mina Settembre, la terza puntata (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Mina Settembre, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio. Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale). Episodio 5: “Onora il padre” Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre (Ruben Rigillo) e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021, su Raiuno, va in onda ladi, la fiction liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni (editi da Sellerio) con Serena Rossi nei panni della protagonista, una psicologa di Napoli che decide di andare a lavorare come assistente sociale in un Consultorio. Il cast della serie, diretta da Tiziana Aristarco, oltre alla Rossi include anche Giuseppe Zeno (Mimmo), Giorgio Pasotti (Claudio), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D’Agostino (Titti), Marina Confalone (Olga) e Massimo Wertmuller (il Generale). Episodio 5: “Onora il padre” Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio(Ruben Rigillo) eè un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmi Iscriviti al nostro canale Telegram! - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con @MicheleRosiello protagonista di “Mina Settembre”: “Con Giordano ho in comune un grande spirito di o… - MontiFrancy82 : Intervista con @MicheleRosiello protagonista di “Mina Settembre”: “Con Giordano ho in comune un grande spirito di o… - MontiFrancy82 : Su Rai1 terzo appuntamento con la serie #minasettembre con @serenarossi_com Anticipazioni @giorgiopasotti -