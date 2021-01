Milan-Atalanta, Ilicic: “Creato e difeso bene contro i primi in classifica, ci siamo anche noi. Io un artista? Rispondo così” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ci abbiamo messo qualità e dobbiamo guardare avanti, non sarebbe giusto guardare indietro, ci sono tante partite da giocareVIDEO Milan-Atalanta, la Dea vola a San Siro: Romero, Ilicic e Zapata gelano Pioli e firmano il trionfo di Gasperini. Guarda le immaginiDopo la vittoria per 3-0 dell'Atalanta a "San Siro", contro il Milan, l'attaccante della "Dea", Josip Ilicic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Sky Sport". Di seguito le parole dello sloveno."Abbiamo fatto bene sotto ogni punto di vista: abbiamo Creato e difeso bene, loro sono la squadra più forte d'Italia, primi in classifica, ma abbiamo dimostrato che ci siamo ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Ci abbiamo messo qualità e dobbiamo guardare avanti, non sarebbe giusto guardare indietro, ci sono tante partite da giocareVIDEO, la Dea vola a San Siro: Romero,e Zapata gelano Pioli e firmano il trionfo di Gasperini. Guarda le immaginiDopo la vittoria per 3-0 dell'a "San Siro",il, l'attaccante della "Dea", Josip, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Sky Sport". Di seguito le parole dello sloveno."Abbiamo fattosotto ogni punto di vista: abbiamo, loro sono la squadra più forte d'Italia,in, ma abbiamo dimostrato che ci...

