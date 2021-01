Leggi razziali: la Comunità Ebraica risponde a Emanuele Filiberto (Di domenica 24 gennaio 2021) Lettera di scuse dell’ultimo discedente di Casa Savoia per le Leggi razziali, La Comunità Ebraica risponde a Emanuele Filiberto: “Nessuna delega a perdonare” L’abominio delle Leggi razziali non può essere dimenticato. A nulla valgono le scuse, in questo senso. Specie se vengono da Casa Savoia, che ha taciuto per 80 anni sulla sua collaborazione con la dittatura fascista.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Lettera di scuse dell’ultimo discedente di Casa Savoia per le, La: “Nessuna delega a perdonare” L’abominio dellenon può essere dimenticato. A nulla valgono le scuse, in questo senso. Specie se vengono da Casa Savoia, che ha taciuto per 80 anni sulla sua collaborazione con la dittatura fascista.… L'articolo Corriere Nazionale.

GassmanGassmann : 6 milioni gli ebrei uccisi in Europa dai nazi-fascisti . I Savoia avallarono le leggi razziali nel nostro paese e p… - Agenzia_Ansa : Emanuele Filiberto si scusa, le leggi razziali una vergogna #GiornodellaMemoria #ANSA - fattoquotidiano : Shoah, Emanuele Filiberto condanna le leggi razziali firmate da Vittorio Emanuele III e chiede perdono. Levi: “Atto… - NoAnziche : @sarabanda_ Suo padre: 'Non erano poi così male' (le leggi razziali) - sumifiorio : RT @GassmanGassmann: 6 milioni gli ebrei uccisi in Europa dai nazi-fascisti . I Savoia avallarono le leggi razziali nel nostro paese e poi… -