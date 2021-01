Formazioni ufficiali Cremonese-Spal, Serie B 2020/2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Spal, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli estensi vanno in trasferta a caccia di un successo per non perdere di vista la prima posizione, occupata dall’Empoli e distante 5 punti. I padroni di casa vogliono continuare a vincere solo il buon risultato dell’ultima partita. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Cremonese: in attesa Spal: Berisha, Ranieri, Vicari, Tomovic, Sala, Esposito, Missiroli, Valoti, Strefezza, Paloschi, Floccari. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Gli estensi vanno in trasferta a caccia di un successo per non perdere di vista la prima posizione, occupata dall’Empoli e distante 5 punti. I padroni di casa vogliono continuare a vincere solo il buon risultato dell’ultima partita. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le: in attesa: Berisha, Ranieri, Vicari, Tomovic, Sala, Esposito, Missiroli, Valoti, Strefezza, Paloschi, Floccari. SportFace.

