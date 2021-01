Cuciniamo insieme | fantasia di piadine

Leggi su panorama

(Di domenica 24 gennaio 2021) Per questa domenica vi proponiamo una ricetta facile facile che serve a organizzare una cena gioiosa in famiglia e - speriamo il più presto possibile - anche una merenda per i ragazzi, un aperitivo sostanzioso e quelle belle riunioni tra amici in attesa della partita. Ne abbiamo un po' di nostalgia di questi derby da divano! Si tratta peraltro di uno dei must della cucina italiana, nata in Romagna probabilmente dai soldati romani che erano soliti cucinare sugli scudi rovesciati la pitta. La piadina è facile da fare e dà tantissime soddisfazioni. Soprattutto se vi sbizzarrite con le farciture. Noi qui diamo l'esempio per due varianti, ma ovviamente si possono fare mille combinazioni a cominciare dalla classica e cioè prosciutto crudo, squacquerone e rucola, o ancora cotto e fontina, cotto e mozzarella, salsiccia e friarielli strizzando l'occhio a Napoli e alla pizza e perfino ...