Conte rischia grosso | quasi alle mani con l' arbitro Maresca | la ricostruzione

Antonio Conte rischia una lunga squalifica dopo lo scontro con l'arbitro Maresca di ieri, al termine di Udinese - Inter. Ecco la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport: 'Tensione a mille, all'arbitro è sfuggito più volte un "bisogna sempre accettare, anche quando non si vince", ripetuto e indirizzato al vice di Conte, Stellini, e al capitano ...

