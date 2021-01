Bloccato l’accesso a TikTok a chiunque non sia in grado di dimostrare l’età minima richiesta (Di domenica 24 gennaio 2021) Questa decisione arriva a poche ore dall’annuncio della morte, a Palermo, di Antonella, una bambina di 10 anni, asfissiata mentre stava partecipando al “gioco del velo” sul social network. L’Italia ha annunciato venerdì 22 gennaio di aver temporaneamente Bloccato l’accesso a TikTok agli utenti che non sono in grado di dimostrare di avere l’età minima richiesta dall’applicazione per registrarsi. Si tratta di un provvedimento preso con urgenza, in reazione alla morte di Antonella, la bambina che ha partecipato al “gioco del velo” sul social network. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto con un comunicato la propria decisione di bloccare TikTok il social network cinese, con effetto immediato e fino al ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 gennaio 2021) Questa decisione arriva a poche ore dall’annuncio della morte, a Palermo, di Antonella, una bambina di 10 anni, asfissiata mentre stava partecipando al “gioco del velo” sul social network. L’Italia ha annunciato venerdì 22 gennaio di aver temporaneamenteagli utenti che non sono indidi averedall’applicazione per registrarsi. Si tratta di un provvedimento preso con urgenza, in reazione alla morte di Antonella, la bambina che ha partecipato al “gioco del velo” sul social network. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto con un comunicato la propria decisione di bloccareil social network cinese, con effetto immediato e fino al ...

