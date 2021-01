9 sogni comuni sul proprio partner e cosa significano (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo una giornata particolarmente stressante (cioè sempre) non c’è niente di meglio che adagiare la testa sul cuscino e lasciarsi andare letteralmente tra le braccia di Morfeo. Se il riposo notturno è buono, infatti, sappiamo che ne gioviamo a tutti i livelli, dal fisico al mentale. Ma quando sogniamo il nostro ragazzo/compagno/marito intento a tradirci con la sua ex, naturalmente ci svegliamo poi alquanto infastidite e non certo rilassate. Se capita questo, però, non è certo il caso di prendersela con lui e fare scenate, è chiaro. Secondo gli esperti i sogni che facciamo offrono una visione di ciò che stiamo provando veramente in quel momento e potrebbero avere un significato diverso da quello che ci si aspetta. Leggi su vanityfair (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo una giornata particolarmente stressante (cioè sempre) non c’è niente di meglio che adagiare la testa sul cuscino e lasciarsi andare letteralmente tra le braccia di Morfeo. Se il riposo notturno è buono, infatti, sappiamo che ne gioviamo a tutti i livelli, dal fisico al mentale. Ma quando sogniamo il nostro ragazzo/compagno/marito intento a tradirci con la sua ex, naturalmente ci svegliamo poi alquanto infastidite e non certo rilassate. Se capita questo, però, non è certo il caso di prendersela con lui e fare scenate, è chiaro. Secondo gli esperti i sogni che facciamo offrono una visione di ciò che stiamo provando veramente in quel momento e potrebbero avere un significato diverso da quello che ci si aspetta.

Si sogna più di litigare con il proprio partner che lasciarsi andare a effusioni erotico/sentimentali. Molto frequenti anche i sogni i cui l'altro ci tradisce con l'ex. Ma cosa rivelano davvero su noi ...

Dieci boschi per un sogno «I nostri paesi pieni di alberi»

L’associazione Spiritus Mundi si prepara a riempire di verde l’equivalente di dieci campi di calcio Già in terra 6 mila piante, ora con la Provincia decolla un nuovo progetto. Prima tappa Piove ...

