Verissimo oggi | ospiti del 23 gennaio 2021

(Di sabato 23 gennaio 2021), sabato 23, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.23, gliSilvia Toffanin intervisterà Asia Argento, che presenterà la sua autobiografia dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”, che racconta nuovi, durissimi capitoli della sua vita. Per la prima volta atroveremo anche l’attrice Elisa Isoardi, che parlerà anche della sua storia d’amore – ormai finita da tempo – con Matteo Salvini: “Ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni ...