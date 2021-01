Serie A | l’Udinese frena l’Inter che non approfitta del k o del Milan

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per fare male all'Udinese all'Inter è mancata la lucidità sotto porta ma anche le accelerazioni. I nerazzurri portano a casa un deludente 0-0 che non permette alla squadra di Conte di raggiungere ilbattuto dall'Atalanta. La qualità dell'ultimo passaggio è mancato all'undiciese che solo una grande occasione ha costruito nei 90'. Il tiro di Lautaro però è stato respinto dall'ottimo portiere friulano. Nella ripresa Conte ha mischiato le carte sostituendo diversi calciatori ma il risultato non è cambiato. L'Inter per la prima volta in questo campionato non riesce a segnare.caption id="attachment 1083901" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.