Roma in bolla a Trigoria: riscontrati due positivi al Coronavirus, le ultime (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma è entrata in bolla a Trigoria. La squadra di Fonseca sta preparando la partita di campionato contro lo Spezia, partita fondamentale per salvare la panchina dell'allenatore. Gli ultimi tamponi hanno riscontrato due positività: non si tratta di calciatori ma di componenti dello staff del club giallorosso. Le persone sono state subito isolate, la squadra è entrata in bolla e aspetta l'esito dei nuovi tamponi. E' in arrivo anche il responso del tampone di El Shaarawy, l'ultimo colpo di mercato della Roma. Le visite mediche sono state rinviate. E' caos alla Roma E' un periodo bruttissimo per la Roma, reduce da partite molto deludenti in campionato e Coppa Italia. Prima il pesantissimo ko contro la Lazio nel derby, poi l'eliminazione con lo Spezia.

