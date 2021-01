Quarto Grado di Nuzzi vola. Cresce ancora Propaganda Live (Di sabato 23 gennaio 2021) Rete4 vola con Quarto Grado di Nuzzi che raggiunge 1.351.000 spettatori con il 6.9% di share. Buoni i numeri di La7 che sfiora il 6%: Propaganda Live by Zoro fa 1.125.000 spettatori con uno share del 5.9%. Ascolti tv, Titolo Quinto al 3,5% crozza in replica il 2 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 23 gennaio 2021) Rete4condiche raggiunge 1.351.000 spettatori con il 6.9% di share. Buoni i numeri di La7 che sfiora il 6%:by Zoro fa 1.125.000 spettatori con uno share del 5.9%. Ascolti tv, Titolo Quinto al 3,5% crozza in replica il 2 Segui su affaritaliani.it

InsanityAngel1 : Questo programma in stile 'quarto grado' ma anche no grazie #tvtalk - reevesombroso : #tvtalk Selvaggia lucarelli con un programma stile 'quarto grado' ancora più trash - agentabbestia : Sorpresa dal cugino di quarto grado a Zenga #gfvip - MandronePeppe : #ascolti leggero calo per la Mannoia, bene quarto grado e Zoro - NYbrooklyn_nets : Cresce ancora #propagandalive @welikeduel. E qui mi parte la standing ovation ?? ?????? -