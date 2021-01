Molestie sessuali in cambio di un posto nell'Esercito, il Papa non concede la grazia: Antonio Marrese non è più prete (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha 'creato pubblico scandalo, sofferenze e nocumento alla comunità ecclesiale' ed essendo 'ritenuto colpevole di gravi reati, alcuni dei quali lesivi della reputazione di diverse persone', l'ex ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Ha 'creato pubblico scandalo, sofferenze e nocumento alla comunità ecclesiale' ed essendo 'ritenuto colpevole di gravi reati, alcuni dei quali lesivi della reputazione di diverse persone', l'ex ...

