Lombardia e i dati sbagliati. Moratti: da noi nessuna rettifica (Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - «nessuna rettifica, a seguito di un approfondimento relativo all'algoritmo dell'Iss, condiviso con lo stesso, per l'estrazione dei dati per il calcolo dell'Rt, abbiamo inviato la rivalorizzazione di dati richiesta che ci auguriamo porti alla revisione dell'assegnazione di zona rossa». Lo dice Letizia Moratti a Repubblica. Per l'assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia "e' stata strumentalizzata una frase, estrapolata senza tener conto del contesto e del significato che avrei voluto dare a una parola. Nella lettera che ho scritto al commissario Arcuri ho specificato in maniera chiara quello che intendevo: potrebbero essere rivisti i criteri per l'accelerazione dei vaccini, non per la loro distribuzione, in quelle regioni che si trovano in zona rossa, hanno una densità ...

