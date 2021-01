Incredibile Goggia | fa il bis a Crans Montana

michespo72 : @DarkLadyMouse Incredibile nel mondo grazie alla politica siamo da serie b lei la goggia la Brignole l altra ragazz… - AntoDamiano1996 : Bassino, Goggia, Brignone. Lo sci femminile in Italia potrebbe essere apposto almeno per altri 10 anni. Devastante… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Goggia

CRANS MONTANA. Strepitoso quarto posto per la giovane trentina Laura Pirovano nella seconda discesa di Crans Montana. In una giornata che vede l’ennesima impresa di Sofia Goggia sempre più dominatrice ...CRANS MONTANA. Strepitoso quarto posto per la giovane trentina Laura Pirovano nella seconda discesa di Crans Montana. In una giornata che vede l’ennesima impresa di Sofia Goggia sempre più dominatrice ...