Covid, in Italia superate le 85mila vittime (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Sono 13.331 i nuovi casi di contagio da Covid in Italia delle ultime 24 ore. Le vittime sono 488, che portano il numero complessivo a superare quota 85 mila (85.162). I tamponi sono 286.331 con un tasso di positività che scende al 4,6%. Calano anche di 4 unità le terapie intensive. Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Sono 13.331 i nuovi casi di contagio da Covid in Italia delle ultime 24 ore. Le vittime sono 488, che portano il numero complessivo a superare quota 85 mila (85.162). I tamponi sono 286.331 con un tasso di positività che scende al 4,6%. Calano anche di 4 unità le terapie intensive.

petergomezblog : Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, oggi 13.331 contagi e 488 morti: bollettino 23 gennaio - CarieriF : RT @paolocristallo: La Lombardia è la regione con più morti per #covid (26 mila), seguono Veneto (8 mila) e Piemonte (8 mila). Tutte e 3 in… -