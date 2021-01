Covid-19, troppi positivi tra i giovani: il sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, rinvia il rientro in classe (Di sabato 23 gennaio 2021) troppi i casi recenti di coronavirus che vedono coinvolti cittadini di ogni fascia d'età, anche giovani, e il sindaco decide quindi di rinviare la riapertura delle scuole prevista lunedì per le medie e il 1° febbraio per le superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021)i casi recenti di coronavirus che vedono coinvolti cittadini di ogni fascia d'età, anche, e ildecide quindi dire la riapertura delle scuole prevista lunedì per le medie e il 1° febbraio per le superiori. L'articolo .

Cinzia08959905 : RT @sarabanda_: Covid. Per giorni nn ne ho parlato. Speranza incapace, dovrebbe dimettersi, poi vedo ke, mentre l'Europa brucia, noi abbiam… - clawin8 : @RickyGioia Purtroppo troppi infortuni e poi sto cavolo di #Covid che ci ha decimato ma non credo che ce ne sia per… - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Covid. Per giorni nn ne ho parlato. Speranza incapace, dovrebbe dimettersi, poi vedo ke, mentre l'Europa brucia, noi abbiam… - CardelliAc : RT @MrAndrewQ: La destra accusa il governo #Conte perché l’Italia ha troppi morti, le tre regioni con più morti per #COVID sono Lombardia,… - LiberoReporter : Covid Spagna, troppi contagi e Madrid annuncia regole più severe -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi Covid Spagna, troppi contagi e Madrid annuncia regole più severe Adnkronos Troppi ritardi nei vaccini e il Governo deve rivedere i piani

ROMA Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutic ...

Scuola, troppi positivi, De Mita rinvia il rientro in classe a Nusco

Troppi i casi recenti di coronavirus che vedono coinvolti cittadini di ogni fascia d'età, anche giovani, e il sindaco decide quindi di rinviare la riapertura delle scuole prevista lunedì per le medie ...

ROMA Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca: il governo è costretto a rimettere mano al piano vaccini e a rivedere gli obiettivi, con il premier Giuseppe Conte che attacca le case farmaceutic ...Troppi i casi recenti di coronavirus che vedono coinvolti cittadini di ogni fascia d'età, anche giovani, e il sindaco decide quindi di rinviare la riapertura delle scuole prevista lunedì per le medie ...