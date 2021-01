Covid-19, ordinanza di Sala per Milano: regolamentati attività produttive e spostamenti (Di sabato 23 gennaio 2021) Con la Lombardia tornata in zona arancione, il Comune di Milano dà attuazione al 'Patto Milano per la scuola' attraverso un'apposita ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Sala. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Con la Lombardia tornata in zona arancione, il Comune didà attuazione al 'Pattoper la scuola' attraverso un'appositafirmata oggi dal sindaco Giuseppe. L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, ordinanza di Sala per Milano: regolamentati attività produttive e spostamenti - SirenettaLa : RT @SardiniaPost: #Covid ?? *** Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: la #Sardegna è ufficialmente in zona arancione. Le nuove restri… - corriereag : Covid. Ministro firma ordinanza: la Sicilia resta zona rossa. Almeno per altri 7 giorni - Corriere Agrigentino Con… - infoitinterno : Covid, ministro Speranza firma ordinanza: confermata zona arancione per Calabria - VicSorgi : RT @abruzzoweb: #SPERANZA FIRMA ORDINANZA, #ABRUZZO ARANCIONE #COVID, SCENDE INDICE TRASMISSIBILITA' | Ultime notizie di #cronaca Abruzzo -… -