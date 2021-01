Caterina Balivo torna in tv: programma e ruolo davvero sorprendenti (Di sabato 23 gennaio 2021) Caterina Balivo torna ufficialmente in TV, l’atteso annuncio è arrivato e la modella napoletana sbarca su Rai Uno L’annuncio è stato dato direttamente dalla padrona di casa, Milly Carlucci che ha ufficializzato i rumors del web: Caterina Balivo sarà giudice di Il Cantante Mascherato. Lei sarà una delle due new entry del programma, insieme a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)ufficialmente in TV, l’atteso annuncio è arrivato e la modella napoletana sbarca su Rai Uno L’annuncio è stato dato direttamente dalla padrona di casa, Milly Carlucci che ha ufficializzato i rumors del web:sarà giudice di Il Cantante Mascherato. Lei sarà una delle due new entry del, insieme a L'articolo proviene da Inews.it.

MondoTV241 : Caterina Balivo è la nuova giurata del Cantante Mascherato 2. #CaterinaBalivo - Mariolino_22 : Caterina Balivo nuova giudice de #IlCantanteMascherato MERAVIGLIOSO - StraNotizie : Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo in giuria: ecco i nuovi indizi sulle maschere - ___savvy : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… - angelofavignan : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… -