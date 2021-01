Calciomercato Palermo, il club punta sull’esperienza: De Rose atteso in città. E Di Gaudio… (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Palermo è ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede di Calciomercato invernale.Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. La Reggina non ha convocato il giocatore per la sfida contro il Frosinone, in programma oggi, dando il via libera per il trasferimento nel capoluogo siciliano. Tra oggi e domani, dunque, De Rose arriverà in città. E firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per un anno e mezzo, inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Ma non solo; secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica', il giocatore potrebbe anche assistere alla partita in scena domani al "Renzo Barbera" contro il Teramo.Pupillo dell'ex tecnico ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilè ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede diinvernale.Francesco De, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del. La Reggina non ha convocato il giocatore per la sfida contro il Frosinone, in programma oggi, dando il via libera per il trasferimento nel capoluogo siciliano. Tra oggi e domani, dunque, Dearriverà in. E firmato il contratto che lo legherà aldi viale del Fante per un anno e mezzo, inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Ma non solo; secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica', il giocatore potrebbe anche assistere alla partita in scena domani al "Renzo Barbera" contro il Teramo.Pupillo dell'ex tecnico ...

