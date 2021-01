Weah: «Non sono sorpreso dal Milan primo. Ibra? L’età non conta» (Di venerdì 22 gennaio 2021) George Weah ha parlato del Milan e della possibile vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri: queste le sue dichiarazioni George Weah, ex attaccante e bandiera del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della possibilità che i rossoneri vincano lo scudetto. sorpreso DAL Milan primo – «E perche? dovrebbe? Stiamo parlando del Milan, mica di una squadra qualsiasi. Momento di difficoltà? Si?, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perche? la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perche? non sono affatto sorpreso ». MALDINI – «Quanti meriti ha? Enormi. Paolo e? un uomo umile, un gran capitano e un ottimo amico. Puo? darsi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Georgeha parlato dele della possibile vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri: queste le sue dichiarazioni George, ex attaccante e bandiera del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della possibilità che i rossoneri vincano lo scudetto.DAL– «E perche? dovrebbe? Stiamo parlando del, mica di una squadra qualsiasi. Momento di difficoltà? Si?, ma da diversi mesi ha iniziato un progetto preciso, brillante, concreto. Dovevano ritrovarsi e lo stanno facendo, perche? la cultura della vittoria fa parte del Dna rossonero. Ecco perche? nonaffatto». MALDINI – «Quanti meriti ha? Enormi. Paolo e? un uomo umile, un gran capitano e un ottimo amico. Puo? darsi ...

