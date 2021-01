Sex Dolls | nel 2021 saranno robotiche e potranno rispondere usando l’Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Innovazione nel settore sex: l’azienda Real Doll X ha annunciato nella produzione di bambole del sesso robot, collegate al. La domanda è arrivata dai clienti che, con la pandemia, si sono sentiti molto soli e hanno avuto l’esigenza di parlare con qualcuno.è stata la risposta dell’azienda. Il sistema robotico installato nella testa delle bambole permette movimenti ed espressioni simili a quelle umane. Le bambole, quindi,parlare, ma non solo. Al momento, sarebbero 5 i modelli disponibili per il volto che rispondono, fanno l’occhiolino e si muovono. Il prossimo passo sarà creare delle zone che hanno una reazione al tocco, sfruttando sempre...

Sylvain Sylvain, il cuore e l'anima delle New York Dolls è passato alla sua prossima incarnazione astrale mercoledì 13 gennaio 2021. in foto: Sylvain SYlvain (Kevin Winter/Getty Images). Il chitarrist ...È morto a 69 anni a causa di un tumore Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls. Per finanziare le ingenti spese mediche legate alle cure nel 2019 era stata lanciata una campagna di crowdfundin ...