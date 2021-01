Sempre più Signal vs WhatsApp: il nuovo arrivato copia tutto al rivale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Signal vs WhatsApp: senz’altro è la sfida di questo inizio 2021, almeno per quanto riguarda le app di messaggistica. Dopo la novità nei termini di utilizzo della soluzione di Mark Zuckerberg (poi in realtà ritirata), in tanti hanno scelto proprio Signal come nuovo strumento di comunicazione. Proprio quest’ultimo sta imparando molto dal suo concorrente e, a dire la verità, lo sta copiando sotto numerosi aspetti. Nell’ultimo aggiornamento beta del nuovo Signal, c’è l’introduzione della funzione dello sfondo per le chat esattamente identica a quella di WhatsApp. Anche nel servizio venuto alla ribalta da poco sarà possibile inserire proprio lo sfondo di preferenza come foto ma anche colori a tinta unita. Tra le ultime implementazioni clonate c’è anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)vs: senz’altro è la sfida di questo inizio 2021, almeno per quanto riguarda le app di messaggistica. Dopo la novità nei termini di utilizzo della soluzione di Mark Zuckerberg (poi in realtà ritirata), in tanti hanno scelto propriocomestrumento di comunicazione. Proprio quest’ultimo sta imparando molto dal suo concorrente e, a dire la verità, lo stando sotto numerosi aspetti. Nell’ultimo aggiornamento beta del, c’è l’introduzione della funzione dello sfondo per le chat esattamente identica a quella di. Anche nel servizio venuto alla ribalta da poco sarà possibile inserire proprio lo sfondo di preferenza come foto ma anche colori a tinta unita. Tra le ultime implementazioni clonate c’è anche ...

