Mercato Juventus, la conferma: operazione alla Morata per la nuova punta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mercato Juventus – Nuove parole di Preziosi, presidente del Genoa, su Scamacca. “Scamacca? Che se ne parli sono contento, è un giocatore nostro e resterà con noi. Se resterà anche dopo la fine del Mercato? Serve una palla di vetro, ma non ce l’ho”. Il numero uno rossoblù sta seguendo da lontano la vicenda che interessa principalmente la Juventus e il Sassuolo che devono trovare un accordo per il trasferimento del centravanti romano in bianconero. Sarebbe la quarta punta a disposizione di Andrea Pirlo. Gli emiliani vogliono un obbligo di riscatto a 22 milioni, Paratici spinge per avere il diritto. Insomma, il ragazzo piace ma non al punto da investire quella somma dopo appena 9 presenze e 2 gol in Serie A. Mercato Juventus, le ultimissime su ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 gennaio 2021)– Nuove parole di Preziosi, presidente del Genoa, su Scamacca. “Scamacca? Che se ne parli sono contento, è un giocatore nostro e resterà con noi. Se resterà anche dopo la fine del? Serve una pdi vetro, ma non ce l’ho”. Il numero uno rossoblù sta seguendo da lontano la vicenda che interessa principalmente lae il Sassuolo che devono trovare un accordo per il trasferimento del centravanti romano in bianconero. Sarebbe la quartaa disposizione di Andrea Pirlo. Gli emiliani vogliono un obbligo di riscatto a 22 milioni, Paratici spinge per avere il diritto. Insomma, il ragazzo piace ma non al punto da investire quella somma dopo appena 9 presenze e 2 gol in Serie A., le ultimissime su ...

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato alcune importanti battute a margine dell'assemblea di Lega Calcio parlando del calciomercato di Genoa che si incrocia anche con quello di Juventus ...

